Juventus-Milan Emerson Royal ammonito e diffidato | ecco quale gara salterà

Ilha vinto 1-2 contro lain Supercoppa Italiana ed, al minuto 79, ha preso un cartellino giallo. I rossoneri, da poco allenati dal portoghese Sergio Conceicao, lunedì sera affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi in finale di Supercoppa. Il, dopo aver subito il gol di Yildiz al 20esimo minuto del primo tempo, ha ribaltato il risultato grazie a due gol nel giro di pochi minuti: il rigore di Christian Pulisic al 71' e, dopo 4 minuti, l'autogol di Federico Gatti, che ha deviato il cross di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, al minuto 54, ha preso il posto di Ismael Bennacer che, da poco tornato dall'infortunio, non aveva i 90 minuti nelle gambe. Al minuto 79 del match tra, Emersoha preso il giallo. Per i rossoneri sarà un'ammonizione che pesa, visto che il terzino brasiliano, in Serie A, era nella lista dei diffidati.