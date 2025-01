Ilfattoquotidiano.it - “Iscrizioni scolastiche al via solo dal 21 gennaio”. Ma il Ministero non chiarisce il posticipo

Un annuncio a sorpresa dal, che fa slittare di due settimane lediversamente da quanto accade di solito. L’annuncio è laconico, e non spiega la ragione delle tempistiche, ma viene motivata dalla possibilità di effettuare una scelta maggiormente “ponderata”. “Per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata, è stata rideterminata la finestra temporale per leall’anno scolastico 2025/26: le domande potranno essere inoltrate dalle 8 del 212025 alle 20 del 10 febbraio 2025“, si legge. Solitamente la finestra temporale si apriva l’8, per chiudersi poi a fine mese. Peraltro le attività di orientamento citate nella nota sono già finite da tempo negli istituti.