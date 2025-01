Ilgiorno.it - Il giallo dell’ex Fermi. Il Comune si prende la palazzina “di nessuno“

Leggi su Ilgiorno.it

Di chi è quella scuola? Al momentoè in grado di affermarlo con assoluta certezza, anche se ildi Cesano Maderno di fatto la utilizza come se fosse sua da almeno 50 anni. Ora si prova a fare chiarezza, ma l’impresa appare tutt’altro che semplice perché le leggi hanno creato un vero e proprio cortocircuito, di quelli tipici della burocrazia italiana. Se ne è discusso a lungo durante l’ultimo consiglio comunale. L’immobile in questione è l’ex scuola di disegno e sartoria Enricodi via Borromeo, realizzata dalla Fondazione arti e mestieri Ronzoni, poi già scuola media e da anni sede dell’Unitre. Un immobile per il quale nel corso degli anni ilha naturalmente speso dei soldi in manutenzione e consumi sul quale sono stati investiti anche recentemente altri 130mila euro di lavori.