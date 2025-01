Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 4 gennaio 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Festival del circo, su Canale 5 Pooh, noi amici per sempre. Guida aiTv della serata del 4Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 4? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Fuori in 60 secondi. Il leggendario ladro d’auto “Memphis” Randall Raines pensava di essersi ritirato dal giro, ma suo fratello, ladruncolo senza talento è finito nei guai dopo un colpo fallito. Se vuole salvarlo dalle grinfie del boss Calitri, dovrà rubare 50 auto in pochi giorni.