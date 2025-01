Frattesi vuole tornare alla Roma ma l’Inter spara alto | ecco quanto chiede

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Uno dei temi caldi di questo calciomercato di gennaio è sicuramente quello che riguarda Davide, centrocampista delche negli ultimi giorni è stato accostato. I nerazzurri non vogliono fare grossi movimenti, sia in entrata che in uscita, manon sembra essere contento del poco spazio concessogli da Inzaghi, soprattutto nelle ultime settimane. La volontà del giocatore italiano è quella di andare, ma al momentosi oppone., addio al?Secondoriportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe diventare un asse caldo quello traed Inter in ottica calciomercato, forse più per l’estate che in queste settimane. Il giocatore in ballo è Davide, che è arrivato alun anno e mezzo fa, giocando non con troppa continuità.