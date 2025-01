Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Napoli 0-3, Stellini: "Un girone di andata difficile da immaginare"

Firenze, 4 gennaio 2025 - Nella giornata degli asterischi dovuti alla Supercoppa Italiana, che si sommano a quelli già presenti in classifica, ilsi scatena al Franchi, battendo lacon un tris firmato da Neres, Lukaku (su rigore) e McTominay, per uno 0-3 che vale il momentaneo allungo in graduatoria sulle altre, tra le quali ovviamente Atalanta e Inter, rispettivamente con una e due partite in meno. Le dichiarazioni diIn luogo di Antonio Conte, ai microfoni del dopopartita, si presenta il vice allenatore Cristian, che spiega subito il perché del silenzio del suo capo. "Siamo molto felici per la vittoria, ma abbiamo subito un brutto colpo per la perdita di una persona molto vicina al. Si tratta di un bambino malato al quale abbiamo provato a regalare momenti di gioia, mentre lui ci ha dato tanta forza.