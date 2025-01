Nerdpool.it - Dopo il ritorno di Oscar Isaac nell’MCU, la stagione 2 di Moon Knight deve affrontare due grandi sfide

Leggi su Nerdpool.it

il recentediuna pausa di due anni, è chiaro che Marvelapprovare la2 diper approfondire importanti dettagli lasciati in sospeso dalla prima. I fan si chiedono quale sia il futuro del personaggio di Marc Spector/Steven Grant e se il suo ruolo avrà un ulteriore sviluppo. Marvel non ha ancora confermato ufficialmente una seconda, né la presenza diin altri progetti dal 2022. Tuttavia, questo potrebbe cambiare, considerando cheha ripreso la sua voce per interpretarenella3 di What If.?.nella3 di What If.?Nell’episodio 1 della terzadi What If.?,si unisce agli Avengers in un universo alternativo dove il team costruisce mech per combattere un Hulk Kaiju e un esercito di mostri gamma.