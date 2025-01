Ilrestodelcarlino.it - Dehors per i locali, proroga di un anno: "Aiuto alle imprese"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Esprimiamo grande soddisfazione per il provvedimento suicontenuto nel Ddl Concorrenza, frutto di un dialogo costruttivo tra la nostra associazione e le istituzioni". Così Massimiliano Polacco, direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali. "Confcommercio Marche Centrali riconosce la crescente importanza dei, ormai fondamentali per ristoranti e bar: l’approvazione definitiva del Ddl segue la direzione che ci auspicavamo da tempo. Fondamentale è stato infatti il lavoro svolto dalla nostra federazione di settore Fipe Confcommercio durante tutto il 2024 nel sensibilizzare il Governo a questa tematica per noi molto importante". Con l’approvazione definitiva della legge annuale per il mercato e la concorrenza (As 1318) 2023, avvenuta lo scorso 12 dicembre, è stata infatti disposta lafino al 31 dicembre 2025 per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte delledi ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, tramite l’installazione di