Lapresse.it - Coppa del Mondo di Sci: Hector trionfa a Kranjska Gora, Goggia quinta

Leggi su Lapresse.it

Saraha vinto il gigante femminile di, tappa didel. La svedese ha preceduto l’italiana di nazionalità albanese Lara Colturi, terza la neozelandese Alice Robinson.Ottimo quinto posto di Sofia, al suo primo gigante dopo un anno di stop, migliore delle azzurre. Diciannovesimo posto per Lara Della Mea, 22ma Asja Zenere, davanti a Ilaria Ghisalberti, 28esima Roberta Melesi.Il rientro di Sofia“Come si suol dire riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Sono molto contenta di aver ottenuto questo quinto posto oggi. C’è un pochino di rammarico per la prima manche perché se fossi stata un po’ più sciolta e se avessi sciato come in questi giorni passati in allenamento sicuramente avrei potuto portare meno distacco al traguardo”. Così a Raisport l’azzurra Sofia, che al suo rientro in gigante dopo un anno, ha ottenuto alo stesso piazzamento dell’ultima gara disputata sui pali larghi.