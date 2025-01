Pianetamilan.it - Calciomercato – Dalla Colombia: “Il Milan non molla Rios. Ma c’è un problema”

Leggi su Pianetamilan.it

Uno dei nomi accostati alnegli ultimi mesi è Richard, giovane gioiello dellae del Palmeiras. I rossoneri, infatti, già nel corso dell'ultima sessione estiva disembrava interessata all'acquisizione del classe 2000 per rinforzare il proprio centrocampo. Alla fine, però, non se n'è fatto niente e in quella zona di campo è arrivato Youssouf Fofana, che ha dimostrato di essere una scelta giusta. Non è detto, però, che un tentativo non possa essere fatto proprio nelle prossime settimane, soprattutto se fossero confermate le voci provenienti dal Sudamerica. Come riferito da 'AS', infatti, ilsarebbe ancora interessato a Richardper le prossime sessioni di. Ci sarebbe però un ostacolo rappresentatovalutazione, dal momento in cui si parla di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro che i rossoneri difficilmente sarebbero disposti a pagare.