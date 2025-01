Puntomagazine.it - Aspettando la Befana a Baronissi

Il Sindaco Anna Petta: «Creiamo occasioni di aggregazione, incentiviamo il turismo e il commercio. Il nostro obiettivo è renderesempre più ospitale, sostenibile e dinamica».Animazione, musica, intrattenimento, negozi aperti e area pedonale in Corso Garibaldi domani 5 gennaio 2025, dalle ore 16 alle 21. Presepi Viventi di Sava e Aiello, Santa Messa della Vigilia e apertura straordinaria Cimitero StoricoLa2025 è pronta a portare gioia e allegria nella Città di. Sarà una grande festa per grandi e piccini, che celebra l’antica figura della simpatica vecchina che distribuisce dolciumi ai bambini buoni e carbone a chi è stato un po’ birichino.L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Anna Petta, ha organizzato una giornata speciale ricca di attività e iniziative, con un duplice scopo: rendereuna città sempre più viva e dinamica, sia nelle aree centrali che nelle frazioni, immaginate come un unico centro cittadino diffuso, ma anche sviluppare l’economia territoriale.