Agi.it - Al Papa non piacciono le suore "con la faccia di aceto: sono brutte e non affabili"

AGI - "A volte nella mia vita ho trovato qualche suora che aveva la'di' e questo non è affabile, questa non è una cosa che aiuta ad attirare la gente. L'è brutto e lecon ladi. non parliamone!". CosìFrancesco in un passaggio a braccio, durante l'udienza alle partecipanti al XV Capitolo generale elettivo dell'Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola. Il Pontefice si è detto contento di incontrare le religiose in occasione del Capitolo generale e del centenario di fondazione dell'Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola. "La Scuola è una missione, non dimenticatelo!", ha rimarcato. "Avete scelto, per i vostri incontri, un tema impegnativo: 'Comprendere il presente per capire insieme il futuro dell'Unione in cammino con la Chiesa'.