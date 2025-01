Ilrestodelcarlino.it - “Aereo precipitato, così ci siamo salvati”

Fermo, 4 gennaio 2025 – Il motore dell’ultraleggero che si spegne in volo, il velivolo che improvvisamente inizia a perdere quota e precipita a terra. Tutto succede in meno di dieci secondi, un tempo brevissimo gestito dal pilota con lucidità e fermezza che ha portato alla salvezzza della sua stessa vita e anche di quella del passeggero. E’ successo nel pomeriggio dello scorso primo gennaio e il pilota dell’ultraleggero era Davide Angelini, 31enne imprenditore di Grottazzolina (Fermo) che oggi descrive la sua reazione in volo come “azioni spontanee dettate dalla protezione della Madonna di Loreto”. Angelini ed il suo amico appassionato di volo anche lui, erano decollati a bordo dell’ultraleggero intorno alle 16 di mercoledì, dall’aviosuperficie di Monte Giorgio, direzione nord. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.