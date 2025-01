Sport.quotidiano.net - A due passi dalla leggenda. Brescia, primato da sogno

La Pallacanestrosi gode un inizio di 2025 in testa alla classifica con Trento, grazie a un percorso straordinario fatto di 11 vittorie in 13 partite. La squadra allenata da Peppe Poeta, alla sua prima stagione da head coach dopo l’esperienza da assistente a Milano, ha l’opportunità di chiudere il girone di andata al primo posto solitario, un risultato mai raggiunto nella sua storia. Il mese di gennaio inizia con due sfide cruciali: oggi contro Treviso in trasferta e sabato 11 gennaio proprio contro Trento al PalaLeonessa, doveha perso una sola volta in stagione. Questi due incontri potrebbero garantire il titolo di campione d’inverno e un posizionamento favorevole per le Final Eight di Coppa Italia a Torino. Il record di 11 successi in un solo girone, già eguagliato, può ora conoscere un nuovo miglioramento, anche se le due sfide saranno tutt’altro che semplici.