Lopinionista.it - A Domenica In il ricordo di Pino Daniele nel decennale della sua morte

ROMA –5 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 17^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con Paolo Fox e un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il mese di gennaio 2025, in studio sei coppie famose: Francesco Pannofino con la moglie Emanuela, Rosanna Lambertucci con il marito Mario, Alan Friedman con la moglie Gabriella, Simone Di Pasquale con la compagna Maria e Rosanna Banfi con il marito Fabio.L’attrice e produttrice Edwige Fenech si racconterà tra carriera e vita privata, mentre il cantante Nek si esibirà con la chitarra accennando alcuni suoi successi come “Laura non c’è” e “Se telefonando”, oltre a presentare la nuova edizione del programma ‘Dalla strada al palco’ che condurrà insieme a Bianca Guaccero dal prossimo 10 gennaio su Rai1.