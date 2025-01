Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 19:45

DEL 3 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE TOR BELLA MONACA E LA RUSTICA;E A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA STRADA PROVINCIALE VELLETRI-ANZIO NEI PRESSI DI CISTERNA DI LATINA, AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA REYNOLDS E VIA SANTA MARIA GORETTI NELLE DUE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE;TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’.DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral