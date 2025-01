Unlimitednews.it - Trump studia una strategia per salvare TikTok

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) ITALPRESS) – In vista del suo insediamento il presidente eletto Donaldha chiesto un rinvio del termine legislativo che condurrebbe al divieto del socialsul territorio americano. Il decreto approvato lo scorso aprile dal Congresso degli Stati Uniti prevede nello specifico che, se entro il 19 gennaio, la società cinese ByteDance non venderà la piattaforma ad un acquirente statunitense, verrà imposto il divieto dell’app in tutti i 50 Stati.Se non ci dovessero essere particolari novità, la legge entrerebbe in vigore il giorno prima dell’insediamento dia Washington. Tuttavia il presidente eletto vorrebbe invertire tale rotta con la presentazione un documento legale per ottenere una sospensione temporanea del provvedimento. L’obiettivo sarebbe quello di negoziare una eventuale risoluzione politica per porre rimedio alle questioni di sicurezza nazionale.