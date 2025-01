Ilgiorno.it - Tredicesime promesse e mai pagate: sciopero e sit-in dei lavoratori Siae

COLOGNO MONZESE – Non si contano più i presidi e gli scioperi in casaMicroelettronica. Come lo scorso anno, anche stavolta gli addetti del gruppo di via Buonarroti non hanno ricevuto in tempo le spettanze che erano state garantite dall’azienda, leader nel settore delle telecomunicazioni. “Purtroppo nonostante gli impegni assunti anche in sede ministeriale nel grupponon sono statele”, ha spiegato Giorgio Pontarollo della Fiom Cgil di Milano. Così, giovedì mattina, idel polo colognese sono tornati a incrociare le braccia e a organizzare un sit-in di protesta davanti ai cancelli. “Disattendendo quanto dichiarato durante l’ultimo incontro, che si è svolto al Mimit lo scorso 12 dicembre, e quanto comunicato a tutti i dipendenti dalla direzione aziendale, la proprietà non ha mantenuto, per l’ennesima volta, gli impegni assunti – hanno denunciato iriuniti in presidio –.