Nessuno si spiega come sia ancora vivo Achille Costacurta choc | la drammatica confessione

In una recente intervista rilasciata a “La Repubblica”, Achille Costacurta ha condiviso dettagli molto forti della sua vita personale. Achille, figlio ventenne di Billy Costacurta e Martina Colombari, nonostante la giovane età ha vissuto già esperienze estreme: ha affrontato il carcere minorile, l’uso di droghe e ha anche tentato il suicidio, episodio finora sconosciuto al pubblico. “Avevo 17 anni ed ero rinchiuso in un centro penale minorile a Parma; dopo un anno e sette mesi non riuscivo più a sopportare la situazione “, ha dichiarato. Riguardo alle cause della sua permanenza nel centro minorile, ha spiegato: “Mi avevano trovato due coltelli nell’armadietto a scuola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it