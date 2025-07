Melania Trumpenko agente sotto copertura | schiaffo a Putin

"Melania Trumpenko": la first lady americana è diventata l'idolo degli ucraini, come si può notare sui social. Il motivo? Sarebbe fortemente schierata dalla parte di Kiev nel conflitto in corso con Mosca e, cosa più importante, avrebbe una forte influenza sul marito, il presidente degli Usa Donald Trump. Quest'ultimo, come riportato dal Times e da altri giornali americani, solo qualche giorno fa ha ammesso che Melania più volte gli avrebbe fatto notare il comportamento sbagliato del presidente russo Vladimir Putin, che attacca l'Ucraina mentre dovrebbe negoziare la pace. "Torno a casa e dico alla first Lady: 'Ho parlato con Vladimir oggi, abbiamo avuto un'ottima conversazione'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Melania "Trumpenko", agente sotto copertura: schiaffo a Putin

In questa notizia si parla di: melania - trumpenko - putin - agente

Melania Trump diventa "agente Trumpenko": gli ucraini la celebrano sui social - Dopo le dichiarazioni di Donald Trump alla Casa Bianca, i social ucraini esaltano il ruolo di Melania nel cambio di rotta verso la Russia: tra meme e omaggi, nasce il personaggio dell’agente Trumpenko

Melania celebrata sui social di Kiev, Lady Trump diventa ‘agente Trumpenko’ - (Adnkronos) – I social media ucraini elogiano Melania Trump per aver giocato "un ruolo chiave" nel cambio di passo del marito nei confronti della Russia.

Melania è “l’Agente Trumpenko”: gli ucraini esaltano la first lady Usa dopo le rivelazioni di Trump sul suo sostegno a Kiev - Pacificatrice o agente speciale? I social media ucraini ironizzano su Melania Trump. Post, reel, meme e un soprannome nuovo, Agente Trumpenko.

Melania critica Putin, e gli ucraini gradiscono: «Grazie, agente Trumpenko» Vai su X

"Agente Melania Trumpenko", la first lady alleata di Kiev. Trump rivela le critiche a Putin: lei è un'icona di libertà gli per gli ucraini https://gazzettadelsud.it/?p=2071753 Vai su Facebook

Melania diventa l'agente Trumpenko. Kiev celebra la first lady Usa: ecco perchè; Melania Trump diventa agente Trumpenko: gli ucraini la celebrano sui social; Melania diventa 'agente Trumpenko', la first lady celebrata sui social di Kiev.

Melania Trump diventa "agente Trumpenko": gli ucraini la celebrano sui social - Melania Trump conquista l’attenzione internazionale non per un look o un evento mondano, ma per un possibile impatto concreto sulla politica estera americana. Segnala msn.com

Melania celebrata sui social di Kiev, Lady Trump diventa 'agente Trumpenko' - I social ucraini la elogiano per aver giocato 'un ruolo chiave' nel cambio di passo del marito nei confronti della Russia ... msn.com scrive