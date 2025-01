Ilrestodelcarlino.it - Spettacolo in piazza per Capodanno. La musica di Den Harrow infiamma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una spettacolare festa diha dato il via al 2025 di Copparo. Il nuovo anno è arrivato, scandito dal conto alla rovescia di un effervescente Den, in unadel Popolo gremita, piena die di divertimento. La serata è iniziata alle 19 di martedì con l’apertura degli stand gastronomici, in collaborazione con Scaramouche. Non è mancata neppure la neve, grazie allo chalet della Pro Loco, dove sono state preparate bevande calde, dal bombardino al vin brulé. A scaldare sin dall’inizio la serata ci hanno comunque pensato i fantastici Area ‘80, con la loro straordinaria energia e le migliori canzoni degli anni ‘80 e ‘90. Ancoracon la splendida performance de Le Dolce Vita, team ideato dal celebre produttore Tony Labriola. Infine, è salito sul palcoscenico l’attesissimo Den, icona indiscussa della dance anni Ottanta, che ha dominato la scena da autentico mattatore con un medley dei suoi successi.