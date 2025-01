Lanazione.it - Spettacolo in cielo: Luna e Venere, il “bacio cosmico” visto dalla Toscana

Firenze, 3 gennaio 2025 – Occhi puntati alstanotte. Il nuovo anno comincia sotto i migliori auspici per gli eventi astronomici. Protagonisti questa sera, 3 gennaio, sarannoche daranno vita ad una congiunzione celeste. Ilsta dunque regalando uno degli incontri più brillanti: ilfra una sottile falce dicrescente e. Per ammirare la congiunzione fra i due astri più luminosi delnotturno basta guardare verso Ovest subito dopo il tramonto. Unoche sarà visibile ad occhio nudo, ma ovviamente per osservare e godere al meglio di questo spettacolare incontro l’ausilio di un binocolo regala immagini più dettagliate.si sono ‘baciati’ verso le ore 17 nelmeridionale e duetteranno fino a poco prima delle ore 21. Delle belle immagini ci arrivano da Prato, dove Piero Giacomelli ha fotografato questotra