Dilei.it - Roger Mantovani, chi era il conduttore morto a 59 anni: dalla radio ai programmi Mediaset

Leggi su Dilei.it

aveva solo 59quando èper cause non rese note al pubblico. E proprio quest’ultimo, oltre a tantissimi colleghi, non hanno perso tempo per rendergli omaggio. Un artista poliedrico, che ha prestato la sua voce allae al doppiaggio, ma anche il suo volto alla televisione. Ripercorriamo la sua carriera, anche grazie al ricordo di chi lo conosceva bene.La ricca carriera diIl mondo dellama anche quello della televisione piangono la scomparsa di, un artista che è stato capace di lasciare il segno ovunque andasse. Classe 1966 e nato a Milano, non solo la sua voce, ma anche la sua bella personalità hanno conquistato il cuore di colleghi e pubblico, come si evincevalanga di commenti e messaggi a mezzo social che si sono avvicendati appena uscita la notizia della sua morte.