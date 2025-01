Formiche.net - Ricerca militare e innovazione. Israele investe su IA e autonomia

L’intelligenza artificiale e l’dei sistemi rappresentano, per Tel Aviv, la risposta alle sfide strategiche contemporanee e future. Per questo il governo israeliano ha annunciato l’istituzione di una nuova struttura presso il ministero della Difesa dedicata allo sviluppo tecnologico in questi campi denominata ” AI and Autonomy Administration”. Questa unità opererà sotto l’egida della direzione per lae lo sviluppo della Difesa, un elemento centrale nell’ecosistema tecnologico-del Paese. Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo principale è trasformare le capacità operative di tutte le branche delle Forze di difesa israeliane (Idf), al fine di mantenere il vantaggio strategico e operativo nella regione mediorientale. L’ufficio è concepito per riunire esperti provenienti dalle unità tecnologiche delle Idf, dal mondo accademico, dalle industrie della difesa e dalle startup, con l’intento di raggiungere risultati operativi e tecnologici senza precedenti.