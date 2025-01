Quotidiano.net - Quando iniziano i saldi invernali 2025 e come evitare le truffe online

Roma, 3 gennaio– Dopo la scorpacciata di festeggiamenti che segna la fine di ogni anno è arrivato il momento di un’altra fase molto attesa, quella dei. Già partiti in Valle d’Aosta,ogni anno le Regioni italiane seguiranno tempistiche differenti, anche se, quasi ovunque la partenza è prevista per sabato 4 gennaio (qui il calendario completo). Va inoltre precisato che, già da subito dopo il Natale, alcuni brand molti hanno già avviato la fase di scontistica nei loro canali di vendita, spesso rivolgendosi alla sola parte di consumatori registrati al sito o all’app del brand. Sia per gli acquisti nei negozi fisici che in quelliè bene ricordare che esistono delle serie possibilità di rimanere vittime didurante i, motivo questo che deve spingere i consumatori a innalzare la barriera dell’attenzione perdi trovarsi in spiacevoli situazioni.