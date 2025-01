Poliziotto ubriaco libera 13 detenuti per festeggiare il Capodanno

Leggi su Dayitalianews.com

Di cose folli e deprecabili ne sono successe nelitaliano, come i balordi che hanno esploso petardi contro i vigili del fuoco in servizio. Di follie ce ne sono state tante però in tutto il resto del mondo e uno dei casi più assurdi e surreali riguarda undello Zambia in servizio che,, ha ben pensato dire 13 sospettati per permettere loro diil.Il caso delchei prigionieriCome raccontano le cronache locali i fatti si sono svolti nella stazione di polizia di Leonard Cheelo a Lusaka, capitale dello Zambia. Rae Hamoonga, portavoce della polizia, ha spiegato che ilin stato di ubriachezza ha sottratto con la forza le chiavi delle celle ad un altro agente e ha poi aperto le porte delle carceri maschili e femminili, invitando gli arrestati ad andare via dicendo “che erano liberi di scappare via per il nuovo anno”.