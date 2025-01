Ilgiorno.it - Petardi lanciati contro i pompieri ad Abbiategrasso, il sottosegretario all’Interno Prisco: “Fatti gravissimi”

(Milano), 3 gennaio 2025 – Le strade dicome piazzale Selinunte, via Zamagna o il Corvetto a Milano.e botticome pietre addosso ai vigili del fuoco intervenuti per domare un principio d’incendio. La notte di Capodanno, idel distaccamento cittadino sono stati oggetto di una insensata aggressione da parte di un gruppetto di vandali, che hanno lanciato verso i volontari e i loro mezzi dei, sparandoli ad altezza d’uomo. È accaduto poco prima di mezzanotte nel quartiere Folletta. Immagini sui social Isono testimoniati anche dai video postati sui social, che documentano la situazione di guerriglia urbana fomentata da una cinquantina di giovani e giovanissimi, aizzatii volontari.uno dei mezzi è stata lanciata anche una batteria d’auto e ientrati dai finestrini hanno danneggiato i sedili, bruciandoli in parte.