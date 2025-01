Scuolalink.it - Percorsi di specializzazione Indire: la protesta davanti al MiM del Comitato Docenti di Sostegno

Leggi su Scuolalink.it

La recente introduzione deidiper ilorganizzati dall’ha sollevato numerose polemiche, culminate in un presidioal Ministero dell’Istruzione il 3 gennaio 2025. La manifestazione, promossa daldie supportata da sindacati come Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Gilda, ha messo in evidenza le criticità legate ai nuovi corsi di. I motivi dellacontro idigestiti dae i sindacati denunciano che iorganizzati darischiano di compromettere la qualità della formazione degli insegnanti di, con un impatto negativo sull’inclusione scolastica. Tra le principali preoccupazioni: Riduzione della qualità formativa: Corsi dimezzati nella durata.