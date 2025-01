Ilgiorno.it - Nuovi focolai di aviaria nel Bresciano: timori per la trasmissione all’uomo

BRESCIA – Aumentano idianche in Lombardia, con ben 6nel Mantovano e 3 casi di influenzaad alta patogenicità in volatili diversi dal pollame tra Brescia, Bergamo e Mantova, nel mese di dicembre. Il quadro emerge dal monitoraggio pubblicato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che conferma quanto sta emergendo un po’ in tutta Europa. “Nelle scorse settimane i rilevamenti dei casi di virus dell’influenzaad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Europa sono aumentati – spiegano dall’Istituto zooprofilattico – anche se l’incremento è iniziato più tardi rispetto agli anni precedenti. Ciò è probabilmente dovuto a un ritardo nella migrazione autunnale di diverse specie di uccelli acquatici. Con l’aumento della circolazione del virus tra gli uccelli selvatici durante il periodo invernale, aumenta anche il rischio dinegli allevamenti avicoli”.