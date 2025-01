Iltempo.it - No al carbone, sì alla cioccolata: cosa mettere nella calza della Befana

Leggi su Iltempo.it

Milano, 3 gen. (Adnkronos Salute) - Archiviati i festeggiamenti di Capodanno, per i genitori è il momento del dilemma pre-Epifania:? Anche quando nel 'curriculum' dei rampolli di casa c'è qualche macchia, la linea deve essere "al posto di, aglio o cipolle tradizionalmente destinati ai bimbi monelli. E positività anziché rimproveri". E' il suggerimento del pediatra Italo Farnetani, che all'Adnkronos Salute illustra le regole per il mix ideale. E bandisce il.Perché questo consiglio? "Già l'Epifania, come recita il detto popolare, 'tutte le feste porta via', quindi per i bambini significa che dal giorno successivo si torna a scuola. In più all'ultimo giorno di vacanze si aggiungerebbe anche la parziale 'doccia fredda' degli elementi negativi contenuti, anche se pochi", ragiona l'esperto.