Tvplay.it - Napoli, l’addio che sblocca il mercato: affare fatto, resta in Serie A

Leggi su Tvplay.it

Ilsta per formalizzare una nuova cessione inA, è solo questione di tempo prima che si concretizzi: tutti i dettagli dell’operazioneIlsta vivendo una stagione molto importante, quella della ripresa che dovrà segnare il ritorno in Champions League dopo un pessimo decimo posto. Il gran lavoro di Antonio Conte è appena iniziato, serviranno ancora degli sforzi da parte di Aurelio De Laurentiis sulper rendere competitiva una rosa che ad oggi ha poche alternative ai titolari.cheilinA (LaPresse) Tvplay.itUna di queste è Michael Folorunsho, che sembrava in procinto di andar via la scorsa estate e che invece è rimasto. Ma Conte non gli ha concesso tante opportunità e infatti ha collezionato sette presenze traA e Coppa Italia, per un totale di 103?, con una sola gara giocata da titolare.