Inter-news.it - Moviola Inter-Atalanta: 1-0 buono! La spiegazione sul gol annullato

Leggi su Inter-news.it

ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per le semifinali della Supercoppa Italiana 2024-2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Protagonisti principali sono assistenti e VAR, visto cosa succede nella ripresa. Ma c’è qualcosa da dire anche sull’arbitro. Al 10? punizione di Hakan Calhanoglu, girata di Lautaro Martinez e miracolo di Marco Carnesecchi: la posizione era regolare. Sull’occasione per l’fallita da Giorgio Scalvini era in fuorigioco, ma a servirgli il pallone è Alessandro Bastoni e ovviamente lo rende regolare. Primo giallo al 28? proprio per Scalvini, che entra in ritardo su Nicolò Barella.