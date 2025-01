Ilgiorno.it - Monza calcio: crisi di risultati e monetaria. E i Berlusconi non trovano a chi vendere

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 gennaio 2025 – Un “annus horribilis”. Pochi punti e tante spese, una classifica che piange e i conti in banca che non sono da meno. Partiamo dalgiocato. Nel 2023 ilaveva chiuso l’anno solare in Serie A con 58 punti in 41 partite. Un anno dopo, i biancorossi hanno conquistato appena sei vittorie in campionato: a marzo l’ultima in casa col Cagliari che tornerà a far visita al vecchio Brianteo proprio domenica prossima in quello che appare ormai come uno spartiacque da dentro o fuori. L’unica vittoria di questo torneo a ottobre a Verona, e un totale di soli 33 punti ottenuti in dieci mesi. I perché di unaLe ragioni di questideficitari vanno ricercate verosimilmente anche nel progressivo disimpegno della Fininvest e dei figli di Silviodal progetto, con un mercato sempre più deficitario.