Mister Movie | Nosferatu campione negli Incassi è Un Successo Inaspettato al Box Office

Non c’è dubbio che, il remake del celebre film horror del 1922, non sia esattamente il tipo di pellicola che ci si aspetta di vedere nelle sale durante il periodo natalizio. Con il suo approccio sanguinoso e decisamente crudo,di Robert Eggers ha fatto un’apparizione sorprendente al botteghino degli Stati Uniti proprio durante le festività natalizie, raccogliendo 40,3 milioni di dollari in cinque giorni.Un Natale Horror con: Ildel Conte OrlokLa pellicola, che ha visto Bill Skarsgård nel ruolo del temibile Conte Orlok, ha attirato una vasta platea di spettatori, nonostante la forte concorrenza di film familiari come Sonic 3 e Mufasa: Il Re Leone. Nonostante il tono cupo e disturbante, Eggers ha saputo conquistare il pubblico con un film che mescola il folklore horror e l’estetica espressionista tedesca, riportando in vita un classico del cinema muto con uno stile unico e inquietante.