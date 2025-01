Tvplay.it - Milan in finale di Supercoppa, Conceiçao non sbaglia l’esordio: delusione Juve

Leggi su Tvplay.it

Ilbatte lantus e approda indiItaliana dove lunedì affronterà l’Inter: SergiononInizia male la semidellache deve subito fare a meno di Francisco, che si è fatto male poco prima dell’inizio della partita. Al suo posto Thiago Motta manda in campo Kenan Yildiz. Sembra un segno del destino e infatti è proprio l’attaccante turco a segnare il momentaneo vantaggio dei bianconeri.indinon(LaPresse) Tvplay.itTanti errori da una parte e dall’altra, giocate poco qualitative che non infiammano il pubblico. La giocata di Mbangula per il tiro di Yildiz è la sola degna di nota nel primo tempo. D’altra parte, ilfa fatica nei suoi giocatori migliori.