Pianetamilan.it - Milan, Conceicao al debutto: la Supercoppa per ripartire

Leggi su Pianetamilan.it

Ildi Sergioè pronto al suo primo grande test: domani sera, contro la Juventus, i rossoneri scenderanno in campo per la semifinale diItaliana. Un appuntamento che arriva a pochi giorni dall’insediamento del tecnico portoghese, chiamato a dare una scossa immediata a una squadra in difficoltà. Conceição sa di avere poco tempo a disposizione per incidere, ma è determinato a sfruttare ogni momento per portare il suo marchio di fabbrica: organizzazione, intensità e fame di vittoria. Come riferito da Tuttosport, il nuovo allenatore delsembra orientato verso un 4-4-2, schema che meglio si adatta alle attuali disponibilità in rosa. La buona notizia è il recupero dell'americano Christian Pulisic, pronto a partire titolare. Spazio anche al giovane Jimenez, in continua crescita.