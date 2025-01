Rompipallone.it - Mazzata per Inzaghi, brutte notizie dopo l’Atalanta: che grana in casa Inter

Ultimo aggiornamento 3 Gennaio 2025 9:21 di AlessiaL’si è imposto nettamente sulin semifinale di Supercoppa Italiana, ma pernon sono mancati i problemi: occhio a ciò che succederà in finale.L’non ha commesso passi falsi contro, anzi si è imposta grazie ad una super gara e doppietta di Denzel Dumfries che poi è stato anche premiato come Man of the Match. Per Simone, però, non sono mancate le. Il tecnico è infatti alle prese con alcune grane da risolvere.In semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad, l’ha rischiato pochissimo. Dumfries ci ha messo il suo sigillo aprendo e chiudendo il big match. Mentredi Gasperini, molto rimaneggiata nel primo tempo con i big in panchina, poche volte è stata pericolosa. E quando lo è stata Sommer si è fatto trovare presente (da sottolineare anche l’ottima prestazione di Carnesecchi dall’altro lato).