Lutto all’ITS Academy G Caboto per la scomparsa del giovane ufficiale

Leggi su Dayitalianews.com

Una perdita che lascia un vuoto profondoUn’ondata di dolore ha scosso la comunità dell’ITSG.di Gaeta. Domenico,cresciuto tra le aule e i ponti delle navi grazie alla formazione ricevuta nell’accademia, è scomparso prematuramente. La notizia della sua morte ha profondamente colpito colleghi, allievi e docenti, che si sono stretti in un abbraccio simbolico per ricordarlo.Il ricordo della comunità accademicaIl legame profondo costruito durante gli anni di formazione è emerso chiaramente nel commovente messaggio condiviso dsui social. I compagni e gli insegnanti hanno voluto sottolineare come ogni momento passato insieme, dai corsi in aula ai ritorni dopo lunghi periodi di imbarco, abbia rappresentato un’occasione di crescita e arricchimento reciproco.