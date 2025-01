.com - Liceo Gullace, da martedì tornano le lezioni in presenza

Leggi su .com

Gli studenti deldi Roma torneranno finalmente a frequentare leina partire da7 gennaio 2025. Dopo settimane di attesa e intensi lavori di messa in sicurezza, la sede centrale della scuola è stata ufficialmente riconsegnata dall’ente proprietario, la Città Metropolitana, in condizioni idonee per accogliere di nuovo la comunità scolastica., ultimati i lavori di messa in sicurezzaI lavori necessari per garantire la sicurezza dell’edificio sono stati completati, e le aule sono state allestite con cura. Nella giornata del 3 gennaio sono in corso le operazioni di pulizia finale, che chiudono un intervento lungo e complesso. È già stato definito un piano di distribuzione delle classi e predisposti gli orari delle, così da consentire un ritorno alla normalità senza intoppi.