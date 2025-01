Ilrestodelcarlino.it - L’ex portiere Bertolini : "Atletica, primo amore"

di Claudio Lavaggi Luigi, alla festa provinciale dell’leggera reggiana, ha ricevuto un premio come tecnico dell’Castelnovo Monti: detto così può trarre in inganno, ma quando Luigi è diventato "Gigi" ecco che è scattata la molla. Ma è il portierone di Villa Minozzo classe ‘56 che giocò pure nella Reggiana. "Sì, sono io – dice Gigi – ho iniziato da bambino con la pallavolo e il getto del peso, per passare al calcio, fare il professionista per 14 anni, poi diplomarmi Isef e insegnare per 30 anni all’Alberghiero e al Cattaneo. Poi ho allenato squadre di montagna come Roteglia, Castelnovo Monti, Vezzano, Montecavolo, per tornare all’come master e ora come tecnico della società di Teggi e Azzolini". Davvero un bel giro, ma al calcio come arrivò? "Un classico, il più alto va in porta.