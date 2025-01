Ilrestodelcarlino.it - Lavori sulla Statale 63: chiuse due gallerie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Anas rende noto che, perdi manutenzione agli impianti, leNualetto e Casaleo resterannoal transito notturno da martedì 7 a domenica 12 gennaio nell’orario compreso fra le 22 e le 6 del mattino seguente. Motivo? L’avvio deidi adeguamento degli impianti delle dueche si collocano lungo ladel Valico del Cerreto tra Casina e il Bocco. Proprio perché si tratta di una strada molto frequentata dai pendolari che dalla montagna scendono in città e alla bassa per motivi di lavoro, per limitare i disagi alla circolazione, l’Anas ha predisposto gli interventi in orario notturno nella settimana successiva all’Epifania. Lasarà completamente chiusa al traffico dal km 80 al km 82,645. Sempre in quelle fasce orarie sarannoal traffico, per chi viaggia in direzione Reggio, le rampe in ingresso e di uscita dello svincolo di Casina.