Ilrestodelcarlino.it - La vecchina arriva pure in barca. Pronto lo spettacolo al Molo Sud

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Befana arriverà alSud di San Benedetto, non in sella alla sua scopa ma in, per donare regali e dolcetti ai più piccoli, lunedì 6 gennaio, alle 16. Un incontro, quella con la Befana dalle scarpe rotte, che sarà ricco di gioia, sorprese e divertimento per i bambini, sempre felici di incontrare la vecchietta che dispensa doni. Per i bambini, dunque, non ci sarà il carbone, ma per la loro gioia, una calza riempita con caramelle e cioccolatini, nonché un biglietto per la lotteria valido per l’estrazione, nello stesso pomeriggio, di decine di giocattoli. Ma le sorprese non finiscono qui, in quanto al divertimento sarà garantito un momento di ristoro gastronomico: a tutti i presenti, infatti, grandi e piccini, verranno offerti panettone, pandoro, torrone, cioccolata calda e zucchero filato.