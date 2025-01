Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Conceicao rivela la sua reazione al 45?: poi ‘tira in ballo’ Fonseca. Su Leao…

Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla passione: "Ci vuole la passione nella vita, il calcio è passione ed emozione. I ragazzi hanno meritato la finale per quello che hanno fatto. Nel primo tempo ho visto ildi qualche settimana fa, giocatori con tanti dubbi, con poca circolazione di palla. Nello spogliatoio all'intervallo ci siamo guardati negli occhi e i ragazzi dovevano capire cosa non andava. Sono stati coraggiosi nel secondo tempo, sono contento per loro, ma ancora non abbiamo vinto niente". Su Rafael Leao: "Penso che domani non ci sarà ancora, vediamo domani come sta".