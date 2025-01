Iltempo.it - Inter-Atalanta stravince la serata. Ottimi risultati per il talk di Poletti e Barra

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 2 gennaio 2024 vedono, in primasu Rai1, il film Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre, con Dennis Quaid e Marg Helgelberger, conquistare una media di 2.745.000 telespettatori pari a uno share del 15.1%. Su Canale5 la semifinale di Supercoppa Italiana che ha visto l'battere l'per 2 a 0, ha siglato una media di 5.389.000 spettatori pari al 25.4%, vincendo nettamente in prima. Su Rai2 BellaFesta con Pierluigi Diaco ha divertito una media di 941.000 spettatori pari al 5.6%, quarto programma più visto in prima. Per la precisione, il dato è del 6.5% con lo scorporo dell'anteprima, e con picco del 10.53% alle 24.01, portando in quel momento Rai2 a essere la prima rete. A seguire, in tarda, su Rai2 Monica Setta con Generazione Z ha attirato una media di 302.