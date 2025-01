Il taglio del barbiere non è di suo gradimento scoppia una rissa che finisce nel sangue

Leggi su Dayitalianews.com

Un’attesa troppo lunga e undella barba poco gradito: queste sarebbero state le motivazioni alla base di unata in un negozio diin Piazza della Queva nel comune di Tivoli, in provincia di Roma. La situazione sarebbe degenerate e i due rivali, ile un cliente, si sarebbero affrontati a colpi di coltelli. Dopo laè stata allertata la stazione dei carabinieri di Tivoli Terme che, giunti sul posto, hanno arrestato tre persone con l’accusa diaggravata.Laper ildella barba fatto maleSecondo la ricostruzione un cliente 28enne, già nervoso per l’attesa ritenuta da lui troppo lunga, si è lamentato per ildella barba eseguito dal24enne che evidentemente non è stato di suo. La discussione si è accesa in un amen ed è scattata la furibondaa colpi di coltello.