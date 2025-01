Il piano del governo per aggirare la crisi del Gnl | comprare più gas dagli USA E fare acquisti in Algeria e Libia

Leggi su Open.online

Ieri il prezzo del gas ha toccato il massimo da ottobre 2023. Questo perché dal primo gennaio 2025 non c’è più l’accordo con Mosca per il gas russo in Europa. E l’Italia sta pensando a nuove soluzione da cui attingere il Gnl (gas naturale liquefatto) per compensare la quota residuale che fino a qualche giorno fa poteva arrivare da Mosca tramite la via ucraina. Una fonte spiega a Luca Monticelli su La Stampa che ilstarebbe valutando contratti spot di breve durata soprattutto da Stati Uniti,e probabilmente. Dallo snodo di Tarvisio a dicembre sono arrivati 526 milioni di metri cubi di gas russo, mentre il fabbisogno annuale italiano è sui 61 miliardi di metri cubi. Le soluzioni del: spingere per un price cup e usare la CartaDavide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, ha scritto sul quotidiano torinese che per il 2025 non avremo 5 miliardi di metri cubi di gas russo.