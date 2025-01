Quotidiano.net - Golose tentazioni che accompagnano la festa

Dai Befanini toscani alla Gallette des Rois francese, dal carbone dolce alla Vasilopita greca, passando per i Cavallucci di Siena e la Torta della dodicesima notte, tipica della tradizione gastronomica anglosassone: ogni Paese ha i suoi dolci per festeggiare al meglio l'Epifania. Spolverati di zucchero a velo, i Cavallucci di Siena sono i dolci toscani tipici del 6 gennaio. La loro origine è antica (tanto che se ne trova traccia addirittura nelle cronache medicee), così come la loro preparazione che vede ingredienti come farina, miele, anice, noci, pepe e zenzero, a cui oggi vanno aggiunti i canditi e le mandorle (nelle Marche prendono il nome di Pecorelle). Fanno parte della tradizione francese le Gallette des Rois, che vengono preparate appositamente in occasione della Befana o, come suggerisce il "Rois" del nome, dei Re Magi.