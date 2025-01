Anteprima24.it - “Gli obiettivi dell’Avellino ora sono anche i miei”, Todisco abbraccia i lupi

Tempo di lettura: < 1 minuto

"Da oggi, gli obiettivi dell'Avellino sono anche i miei. E non vedo l'ora". Sono state queste le prime parole di Gianmarco Todisco all'arrivo al Partenio-Lombardi. Il classe 2002 è il primo rinforzo del mercato invernale della formazione di mister Raffaele Biancolino. Terzino destro nella prima parte di stagione ha indossato la casacca del Sorrento collezionando 18 presenze e 2 gol. Ha esordito in Serie C con la Juve Stabia nel 2021 prima di trasferirsi a Sorrento. Nell'anno della promozione nei professionisti ha collezionato in totale 36 presenze e due reti tra campionato e poule scudetto.