Thesocialpost.it - Gli “anti-Sinner” Kyrgios e Djokovic massacrati: e sui social si scatena l’inferno

Settimana da incubo per Novak Djokovic e Nick Kyrgios. I due, tra i principali avversari di Jannik Sinner dentro e fuori dal campo, hanno collezionato eliminazioni a Brisbane, nel torneo australiano. I tifosi non hanno perso occasione per ironizzare, con i sostenitori del tennista italiano che si sono scatenati tra battute e meme. Australia amara per Kyrgios e Djokovic. Nick Kyrgios ha esordito con una sconfitta al primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, in un match tiratissimo deciso da tre tie-break (7-6, 6-7, 7-6). Nel doppio, in coppia con Djokovic, è andata anche peggio: la coppia è stata eliminata da Nikola Mektic e Michael Venus, che si sono imposti per 6-2, 3-6, 10-8.