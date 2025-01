Ilrestodelcarlino.it - Giovane di 37 anni trovato morto in casa

Grottammare (Ascoli), 3 gennaio 2024 – Tragedia a Grottammare dove Marco Iezzi di 37, che viveva solo in un appartamento a piano terra di via Volta, nella zona del campo sportivo, è statoprivo di vita. La salma è stata portata nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che nelle prossime ore disporrà l’accertamento autoptico per stabilire le cause del decesso. A stroncare ilè stato un improvviso malore. L’accaduto è stato scoperto nel pomeriggio di ieri da un amico avvisato dall’ex moglie che da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con lui. L’uomo si è recato adel trentasettenne ed è entrato nell’alloggio attraverso una finestra che era stata lasciata socchiusa. Sul posto è intervenuto un equipaggio della potes-118 il cui medico ha potuto solo fare la costatazione di morte.